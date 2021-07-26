過渡性房屋租戶申請熱烈　社協盼緩解巿民所急

香港房屋問題嚴重短缺，為人所詬病。有鑑於市民上樓遙遙無期，政府終在年初宣布實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用約800間酒店和賓館房間，來營運過渡性房屋，出租予有需要市民入住。計劃自今年4月開始接受賓館及酒店提交申請，其中有份負責營運的香港社區組織協會(社協)已與6間分佈在旺角、油麻地及尖沙咀的賓館合作，並於本月初陸續安排住戶入住，目前已有36戶入伙，共39人受惠，預計未來兩個月將會再租用41間房間，供合資格市民租住，以解市民燃眉之急。

組織幹事吳衛東指計劃反應熱烈，機構自6月開始為申請者面試，並以住屋環境及經濟因素作優先考慮，至今已收到超過80戶申請者申請，當中9成是1人住戶。他稱，為「急市民所急」，已於本月2日陸續安排住戶入住，其中租金包括水電費用，介乎約2千多至3千多元，並開放計劃報名日期至月底。

惟他稱原先目標租用79間賓館房間，並與大部分賓館邁入最後商討階段;惟最終受限於民政事務總署自去年底開始，只為賓館批出1年期牌照，令不少賓館最終因不合乎資格,而無奈取消合作計劃，盼政府能夠放寬相關要求，提供更多賓館選擇予租客。

社協有份租用的如一賓館位於尖沙咀，鄰近港鐵站，目前提供8間房間予租戶，包括單人房及雙人房。其中於月初入住、64歲的麥先生指，原先居住在同區的重慶大廈劏房，但受經濟不景影響，自己已失業逾年，並於去年花費所有儲蓄，目前正申請綜援及輪候公屋。他透露，昔日租住劏房月租至少要3千元，租金昂貴無力承擔，幸能受惠於計劃。惟他坦言賓館煮食條件有限制，並不適宜大家庭入住，又批政府對基層支援不足，如交通2元乘車優惠遲遲未有落實，僅依賴非牟利組織協助市民。