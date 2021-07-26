鋪設交通基建引居民原區就業　陳茂波：邊陲地區可建7萬住宅單位

本港土地供應不足，加上劏房與籠屋租金昂貴的問題，令經濟發展備受制約，財政司司長陳茂波表示，擬透過簡化《城規條例》、《土地收回條例》，港深邊陲地區則會透過「交通基建先行」的發展模式，例如北環迴線鐵路一帶，釋放足夠興建7萬個住宅單位的土地，長遠透過填海等方法，增加土地儲備，令本港工商業及人口可重新布局。

覓地方面，東方報業集團早於去年已獻上藍圖，花費大量人力物力發掘了港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，證實香港「大把土地」可供發展。陳亦承認，香港與深圳接壤的區域有大片土地，值得重新定位並加以善用。例如落馬州河套地區，面積僅87公頃，現用於發展港深創新及科技園，隨蓮塘/香園圍口岸落成完善交通配套，連帶其附近地區亦可一併發展。

陳認為透過發展港深邊陲地區，令附近原本的工商業預留土地釋放作住宅用途，若能理順其定位及增加配套，居民更大機會可原區就業，既可減輕基建壓力，亦可支持創科及物流等產業發展，並提供就業機會。惟陳亦承認，邊陲地區亦有值得保育的地方，故要探討兼顧保育與發展的合適方案。

政府目標在2049年前「告別劏房」，陳表示房屋問題是基層市民最痛，港人收入、資產貧富懸殊，令基層面對住屋「貴、難、細」的問題。政府要解決要下很大的決心亦不容易，但絕對「有得搞」，其中劏房是最明確的目標。他認為，若能提供適切而可負擔的居所，令基層減低居住成本，便可處理劏房租金「貴、難、細」的問題，節省的租金，更可用於提升生活質素，甚至逐步累積資產。惟陳指出，若思維無法跳出過去的框框，在解決土地問題時只會一籌莫展，必須把握有利環境，不輕易放棄任何選項，透過例如填海等方法增加短中長期供應及建立土地儲備。

陳重申，為精簡程序及加快審批，發展局已設立「項目促進辦公室」，負責協調各部門處理500個單位或以上等較大型私人住宅項目，包括規劃申請、地契修訂、建築圖則等審批環節。現時亦有小組專責檢視不同審批過程是否重疊及定義是否一致等。近期會再擴展其工作範圍至檢視法定程序，並爭取在下屆立法會，就《城市規劃條例》、《土地收回條例》《道路工程條例》等提出修例建議。

議員劉國勳認為必須要修訂《城市規劃條例》，由於其諮詢程序重覆，土地改劃用途要諮詢城規會3至4次，項目在其他政府部門亦要再次諮詢，惟申請人提出申請時已進行諮詢程序及提供理據。他認為無必要就反對意見再次諮詢，以刪除或壓縮諮詢時間。至於刪減諮詢程序會否影響市民的知情權或抗辯權，他認為目前資訊發達，市民可從多個渠道表達意見。

土地問題關注組織成員陳劍青則表示，陳茂波未有具體提及修改《城市規劃條例》的範圍，即使修例仍要監察角色，若減少公眾參與的程序，或會影響土地條款的質素，是本末倒置，認為應交代清楚。他又相信，政府修訂報告是想配合土地發展策略，期望報告可以交代有關用地，如何在創科產業發展與本地房屋需求中取得平衡。