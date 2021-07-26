12港人蛇案黃臨福判入教導所　揭有金主代付15萬元潛逃

12名港人偷越邊境事件，其中17歲黃臨福早前已就前年向旺角警署掟汽油彈案，承認有意圖而企圖縱火及管有物品意圖損毀財產2罪，他今早(26日)在區院再就潛逃一事，承認妨礙司法公正罪，案情揭露潛逃計劃周詳，被告與其他參與者各司其職，負責購買物資及安排安全屋等，有「金主」更協助黃臨福繳付15萬港元潛逃費。法官姚勳智就兩案均判被告入教導所。

針對汽油彈案的案情指，2019年10月14日凌晨1時許，被告在旺角警署對開，點燃1枚汽油彈，再把它擲向警署側門後逃走。汽油彈落在門外地上爆開，但沒有起火。警員及後截停被告，從其褲袋中搜到一個打火機。被告警誡下稱「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我就掟汽油彈」。警方其後在被告住所睡房內，搜到3枚屬於被告的汽油彈，又揭發被告曾透過訊息稱要為烈士報仇，表示「我要做嘅就係少咗幾多手足，我就係要燒死返幾多popo」。

至於妨礙司法公正罪方面，控罪指被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，通過導致廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查，及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。