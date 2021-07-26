【東京直擊】港劍壇第1人！張家朗今晚6時20分爭入決賽

【記者許思彤東京直擊】東京奧運男子花劍8強，香港「少年劍神」張家朗在落後9：14陷出局邊緣情況下，以15：14反勝2019年世青冠軍、俄羅斯奧委會的波達卓夫（Kirill Borodachev），闖進4強，創下香港劍擊史上最佳成績。4強賽事將於香港時間今晚6點20分舉行，張家朗迎戰捷克選手查佩迪治(Alexander Choupenitch)，如果贏就可以躋身決賽，坐銀望金，即使落敗將爭逐銅牌。

今場是世青冠軍對決，世界排名19位的張家朗為2017年世青冠軍，後者則是2019年冠軍，世界排名比張家朗低17位。21歲的波達卓夫入局極快，先以5：1取得領先優勢。張家朗初段未能適應對手節奏，幸能穩住陣腳，頭3分鐘追至落後6：12。休息過後，張家朗展開反擊，二人互有得分，張家朗更主動埋身搶攻，追至9：13。

波達卓夫之後再得一分，即時令張家朗陷入出局邊緣窘境，但這位24歲香港劍手未有怯場，反而一劍一劍追上來，即使對手兩度換劍，仍無阻張家朗繼續搶分，最後張家朗成功連取6分，以15：14驚險反勝晉級4強，距離頒獎台近一大步！比賽結束一刻，他興奮地指指自己背面的名字：張家朗！