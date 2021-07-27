首宗港區國安法案　唐英傑涉煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，23歲被告唐英傑被指駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，因而被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。控辯雙方早前已完成結案陳詞，3名國安法案件指定法官今午(27日)3時作出裁決，裁定他煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪罪成，押後至周四(29日)聽取求情。

本案被告唐英傑被控於2020年7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。次項控罪指他於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，導致警員8260、2674及12197重傷。交替控罪則指，他於同日同地，在道路上危險駕駛登記號碼為TV7283的電單車，引致警員8260、2674及12197身體受嚴重傷害。

控方早前陳詞指，「煽動他人分裂國家罪」中的「煽動」，是指被告有否作出與他人溝通的行為，控方毋須證明該溝通是否事成。「恐怖活動罪」的犯罪元素是「針對人的嚴重暴力」及「以其他方法危害公眾安全」。控方又指，當日被告駕駛電單車衝破警方4道防線，與警員最接近的距離不多於2米，而電單車屬致命武器。周圍亦有群眾向被告鼓掌及歡呼，顯示他們之間存有交流。統合被告針對警方、插上「光時」口號的旗幟等行為，反映他有意宣傳政治理念，以及脅迫中央政府。

控方又指，其專家劉智鵬教授採用文字的語境、歷史變化，至近代梁天琦鼓吹港獨，提出「光時」口號，以及口號如何在中聯辦外示威及2019年至2020年反修例遊行中的使用，以分析「光時」的意思，連辯方專家亦無法排除其說法。

辯方則陳詞稱，辯方2名專家主張「光時」口號應有不同解釋，故被告、劉智鵬教授及梁天琦對於口號的理解，可以各有不同。至於「恐怖活動罪」，辯方指出被告駕駛時有意避開警員、曾煞停電單車、身上攜有幫助他人的急救用品，故不存在恐怖活動的行為。惟法官質疑沒有相關證供支持被告在撞上警員前，曾試圖減低車速。