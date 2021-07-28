何詩蓓200米自由泳奪銀　贏香港游泳史上首面獎牌

【記者許思彤日本東京直擊】何詩蓓替港隊再添銀牌！東京奧運女子200米自由泳決賽周三（28日）早上一觸即發，23歲香港「飛魚」何詩蓓挾着準決賽總成績第2佳的強勢，最終以1分53秒92，打破亞洲紀錄勇奪銀牌，取得港隊史上首面游泳獎牌！

何詩蓓（Siobhan）於決賽游第5線，是日她的狀態大勇，全場3次轉身均保持前3位置，頭100米（55秒1）及150米（1分24秒18）都以第一名觸池，不過150米以第3名觸池的澳洲新星堤密絲此時大爆發，最終在最後幾米超越何詩蓓以破奧運紀錄的1分53秒50贏得金牌，Siobhan則以0.42秒之差僅負奪銀，同時為香港贏得史上首面游泳奧運獎牌。

行政長官林鄭月娥對何詩蓓致賀，表示她憑拼搏精神，愈戰愈勇，取得輝煌成績、為港爭光，感到無比自豪。港隊至今已在東奧取得1金1銀，振奮人心，深信運動員在全港市民支持下，會全力以赴，爭取佳績。民政事務局局長徐英偉亦指何蓓表現出色，克服奧運延期等重重挑戰，在最高水平比賽中展示香港運動員的風采，對此深感驕傲，並祝願她在體壇繼續發光發熱。

香港體育學院主席林大輝亦表示，何詩蓓以破亞洲紀錄成績在是次200米自由泳為香港贏得一面銀牌，同時創下香港首次在同一屆奧運會內獲取超過一面獎牌，惜況別具意義，而是次獲獎對香港游泳界、體院，體育界以至全香港都意義重大。

東京奧運女子200自成績：

金牌 堤密絲（澳洲） 1分53秒50

銀牌 何詩蓓（香港） 1分53秒92

銅牌 奧莉克絲克（加拿大）1分54秒70