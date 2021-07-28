科大生參與七一遊行獲研究報酬　教育局：校方需確保符合法例

多間外國大學於2017年以進行「社會實驗」為名，邀請約1千名香港科技大學學生參與七一遊行，並向他們發放350港元報酬。外界質疑此舉是資助學生參與遊行，是西方干涉香港事務的行為。教育局回應指科大是由公帑資助，校方有責任確保其運作符合本港法例及社會整體利益，局方亦會確保大學履行法律責任。

議員蔣麗芸早前去信立法會教育事務委員會，提到據報有多所美國大學於2017年進行一項「社會實驗」，並誘使科大學生參與七一遊行。蔣要求就事件召開特別會議，並促官員及科大代表交代事件，包括如何有效監察研究者嚴格遵循其研究計劃範疇、相關的學術行為準則等。

教育局在回信中指，有關在2017年至2018年由時任科大學者及4所外國大學學者參與的研究項目，並非由大學教育資助委員會轄下的研究資助局資助，所以局方並無相關資料。但局方留意到有報道指科大已於2019年底向研究團隊發信，表示研究不獲科大批准，並要求研究團隊在論文中移除獲科大批准的聲明，涉事的科大學者已於2019年9月離任。

局方強調本港8間教資會資助大學設有校董會或校務委員會監管大學運作，學術自由及院校自主受《基本法》保障，有關大學聘任教職員或選擇研究項目屬於院校自主範疇。不過大學由公帑資助，校方有責任確保其運作符合本港法例及社會整體利益，並向公眾負責。局方會與各大學保持聯繫，確保大學履行法律責任，並提供適切支援。