警破網上情緣詐騙案　瓦解洗黑錢集團拘29人包括外傭

警方財富情報及調查科早前根據情報，展開代號「朝暉」的執法行動，在本月26及27日於全港多區拘捕29人，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢罪）」。當中包括尼日利亞、菲律賓及印尼籍男女，當中包括24名外傭，部分被捕人士持「行街紙」留港。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟指，犯罪集團的2名尼日利亞籍男主腦、1名尼日利亞籍男子及2名菲律賓籍女骨幹成員，分別以1千至幾千港元酬勞，誘使案中的外傭開設本地銀行戶口，在獲得戶口的密碼及提款卡後，於去年7月至今年5月期間，以涉案共35個傀儡戶口接收逾2,700萬港元犯罪所得。集團成員利用戶口互相轉帳以清洗黑錢，並在港九不同櫃員機提取現金，轉交主腦。

陳續指，目前調查所得涉案款項至少涉及20宗網上情緣騙案及電郵騙案。當中網上情緣騙案涉及4男16女受害人(21至73歲)，騙徒均自稱為在歐美或東南亞工作的專業人士，與受害人快速發展戀人關係後，以不同藉口騙取款項，受害人損失7千至168萬港元不等。據悉，其中一名46歲女秘書被一名報稱於塞浦路斯的科技行業工作男子，先後以急需現金、禮物被扣關等藉口，騙取168萬港元，事主於今年1月報案。

而2宗電郵騙案則涉及一間本地會計公司及一間海外服裝公司，分別於去年7月至12月被騙取14萬及40萬港元。上述騙案的受害人總共損失逾1,300萬港元，警方將繼續調查其餘資金來歷。拘捕行動中，警方在被捕人寓所及身上一共檢獲約33萬港元現金、過百張銀行提款卡及一批點鈔機，同時凍結涉案銀行戶口逾150萬港元款項。

警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤指，部分被捕人士仍被拘留，呼籲市民切勿外借或出售銀行戶口，或協助他人處理來歷不明的資金，一旦戶口被用作不法用途，持有人亦可能需付上刑責。