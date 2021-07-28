韓男尖沙咀交收Bitcoin遇劫　4南亞刀匪掠逾300萬現金

南亞兵團又作奸犯科，參與虛擬貨幣劫案！今晚(28日)7時許，一名南韓男子相約賣家，在亞士厘道24號天星大廈地下交收虛擬貨幣。詎料，事主遭4名持刀南亞漢打劫，遭其搶去裝有約329萬港元現金的手袋。匪徒得手後逃去無蹤，事主的韓國籍友人代為報警。

警方接報到場，並在附近一帶兜截匪徒，並了解案發經過。事主亦手部受傷，由救護車送院治理。警方封鎖現場，大批探員到場了解，油尖警區刑事調查隊跟進案件。據悉，事主交收比特幣(Bitcoin)遇劫。

連同本案，今年初至今已發生5宗虛擬貨幣交收劫案，累計涉款近1,600萬港元。6月15日，一名姓莫(22歲)男子，與賣家在觀塘成業街7號一幢商廈交收泰達幣（USDT），遭一名男子用不明液體狂噴其眼睛，且遭對方搶去裝有約200萬港元現金的手袋，繼而跳上一輛私家車，偕同另外2名同夥逃去。

3月23日，2名男子在港島天后英皇道一間空置找換店交收比特幣，期間遭雙賊乘機盜走385萬港元巨款，警方事後拘捕一名涉案地盤工人。

1月18日，一名女賣家在觀塘創業街一商廈單位進行「泰達幣」（USDT）交易後，3名賊人突然衝出房間並挾刀棍指嚇，奪走她甫到手的350萬港元現鈔及手機，再夥同「買家」登乘接應車輛逃去，女事主被反鎖單位，利用後備手機聯絡丈夫報警，4名涉案男子其後落網。

1月4日，一名姓李男子受2名南亞假買家哄騙，由對方載送至柴灣大潭道山翠苑附近一偏靜避車處交收比特幣，成交一刻，一輛私家車疾馳而至，3名南亞同黨將事主拖落車廂及搶走他剛收取的360萬港元現金，並與買家相繼驅車逃去。警方經追查後，當月30日拘捕埃及籍主腦和6名巴基斯坦漢。