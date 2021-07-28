政Whats噏：何世柱捐贈畫藏予藝術館　憶先父高價買畫以存國粹

踏入暑假，唔少市民都鍾意去藝術館，睇吓古今唔同時代嘅作品，順便「打卡」。勞僱會僱主代表何世柱今日(27日)就再度代其先父、已故慈善家及收藏家何耀光捐贈8件珍藏品畀香港藝術館喺本月底至8月尾展出。其中明代畫家仇英嘅作品《春龍起蟄圖》價值不菲，何耀光需向銀行借錢以高價購入之餘，亦聞說當年北京都睇中咗呢幅畫。

何耀光喺上世紀50、60年代開始收藏歷代書畫，當時內地政局動盪，所以大量書畫同文物珍品都南下香港，唔少外國畫商同收藏家都爭相搶購。佢唔忍心國寶流散海外，所以開始購藏中國書畫以保存國粹。何世柱喺2018年將一批為數逾300件嘅藏品捐畀香港藝術館。

喺今輪捐贈嘅展品中，就要提到《春龍起蟄圖》喇！何世柱憶述當年同爸爸去睇咗呢副畫3次先至購入，皆因賣家開出嘅銀碼實在高昂，最終何耀光聽聞另有買家對呢幅畫有興趣嘅情況下，同意以35萬元嘅高價成交，呢個價錢喺當年已經可以買到幾個舖位啊。至於有意同佢爭買畫嘅對手一啲都唔簡單，話說北京方面亦唔想呢幅畫流落海外，就委派駐港機構去買畫，後來北京知道係由何耀光購藏都好放心添啊。