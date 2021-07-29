電子消費券加奧運熾熱氣氛助本地消費　學者料收益翻倍

萬眾期待5000港元的電子消費券計劃即將發放，財政司司長陳茂波早前預計，將會有逾500萬人在本周日收到首期2,000港元，即會有至少100億港元流入市場。有學者今(29日)預料，消費券為本港短期帶來正面作用，因市民長期受疫情影響，希望消費緩和，加上香港代表隊在奧運取得佳績，估計為市場保守增加五成至1倍的收益，即至少150億港元。不少商家亦摩拳擦掌，推出折扣、送禮等優惠，料可彌補疫情期間的部分損失。

為了振興本港經濟，政府提出向每名成年居民發放5,000港元的電子消費券，將透過4個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，預計消費券計劃可為今年本地生產總值帶來0.7%的提振作用。根據政府網站，截至昨日(28日)下午6時，合共收到近649萬人登記。財政司司長陳茂波早前預計，將會有逾500萬人在本周日收到首期2,000港元消費券，即會有至少100億港元流入市場。中文大學商學院客座教授冼日明表示，預料首期發放元會為本港短期內帶來正面作用，他解釋市民去年至今長時間受疫情影響，亦會希望外出消費讓「自己開心吓」，加上香港代表隊在東京奧運成績理想，現至少奪得金牌與銀牌，加劇消費氣氛，有助刺激消費。

冼日明指不同消費群有不同的消費習慣，例如年輕人或會購買精品，有家庭者會外出用膳，預料受惠商戶會百花齊放。他指雖然有長者或會把消費券用於原本已打算購買的商品和服務，繼而將計劃用作消費的款項儲蓄起來，即「替代效應」，但仍預料首期發放會帶來「乘數效應」，因應消費券會增加招聘人手，同時有助生產，估計會為市場增加至少150億港元收益。他指現時商家會各出奇謀，如推出分期付款、延緩折扣等優惠。

為了分一杯羹，不少商家亦推出形形式式的優惠，如有大型商場趁消費券推出初期，即1日至15日期間，推出電子消費滿一定金額，可額外享同等金額獎賞，亦有近千間食肆參加「7月7折」優惠活動，活動推行到8月31日，期間食肆會提供全單7折，部分則會推出7折套餐。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界熱切期待推出電子消費券，料整體可獲360億港元計劃中3分1的收益，連同推廣後市民會額外增加消費三成，料為業界帶來逾150億元收益，有助彌補疫情期間的部分損失。黃表示，現時全港超過八成食肆已安裝電子支付系統，當中只有部分小店因無網絡或無地方放置等原因無法安裝，業界正打算推出多種優惠，如即時折扣、送贈禮品等，又跨行業合作，例如食肆與旅行社合作，安排本地遊團到相關食肆有額外折扣，刺激市民消費。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，為了迎接電子消費券發放，業界安裝電子支付平台數目亦以倍數增加。他又指現時社會氣氛向好，商戶配合計劃增加折扣優惠，期望市民消費額會增加一倍。對於消費券對零售業帶來的收益，他未有透露具體數字，但指一向零售業每年生意額較飲食業高2至3倍，暗示如飲食業在消費券收益有150億港元，零售業料有300億港元生意。