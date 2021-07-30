香港仔天光墟亡命擴充　僭建攤檔搭出海

疫情下「自煮」家庭增加，「買餸」天光墟攤檔亦來擴充。近日有市民舉報，香港仔海濱公園附近天光墟搭建的攤檔愈開愈多，日前10多個攤檔齊開，出售較市價便宜約3成的海鮮，吸引大批市民購買，惟熱鬧背後卻暗藏危機。有檔口伸延出海面約3米，東網記者更直擊工人搭建新攤檔準備營業。工程師直指部分攤檔以鐵枝撐起懸臂式平台，隨時受海水侵蝕而倒塌。

香港仔海濱公園對出的岸邊，靠近魚類批發市場有多檔攤販一字排開，當中約10檔賣海鮮，3檔賣乾貨，吸引不少晨運客駐足購買，惟市民陳小姐直指該天光墟近期變質，不但愈開愈多，更有人僭建檔口製造險象。

東網記者連日清晨到場直擊，有檔口在船隻接駁碼頭的橋上開檔，其他則在長廊岸邊，用鐵架搭建一個向海面延伸且凌空的平台，大部分支撐檔口的支架受海水浸蝕，部分嚴重生銹。記者更直擊有工人搭建一個新的延伸平台，用鐵枝撐起鐵板，再切割及焊接，準備一個面積約4米乘5米的新檔口作營業。

據悉這些檔口過往只有數檔，只會在清晨營業至早上8、9時，惟近年因疫情關係，多了人前來「買餸」，檔口愈開愈多，更有人明目張膽出租檔位，甚至打造新檔口牟利，將天光墟變成大型販賣市場。有檔口出售的海產較市價便宜30%以上，且營業至上午11時才結束，雖有食環署人員到場視察，惟職員只會拍照紀錄，未有採取任何行動。攤檔出售鮮雞，惟所言產地一時一，食物來源成疑。

有資深結構工程師直言有關懸臂式支架有潛在倒塌風險，因支架伸延出海面，主要靠鐵枝支撐，而帶鹽分的海水會令角鐵生銹及氧化，售賣海鮮的檔口會承載大量水來養活海鮮，水的密度極高也有一定重量，加上檔主在上面走動，若有顧客一併走到檔口上，恐會令其不勝負荷倒塌，甚至令人墮海。

香港新界養魚協進會會長黎來就指，街市賣魚要透過魚類統營處取貨，需支付約7%作為佣金，惟天光墟的攤檔則可省卻此費用，對於持牌魚檔而言不公。議員陳恒鑌認為，非法搭建攤檔會有一定危險性，部門應加強巡查及執法。他理解疫情令經濟轉差，認為在可行情況下，政府可提供臨時牌照及安全場地予有需要檔販謀生計。

食環署發言人指，過去一年接獲23宗關於上址非法販賣海產的投訴，署方就沒有獲得書面准許下售賣限制食物拘捕4人及提出4宗檢控。近日獲轉介後巡查，檢獲和銷毀約16公斤被棄置的魚類海產。地政總署發言人表示，相關部門一直有緊密聯絡及商討適當跟進行動。