首宗港區國安法案　唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動今判囚9年

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，24歲被告唐英傑被指駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，因而被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害作為交替控罪。3名國安法案件指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信本周二(27日)裁定唐煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成立，有關控罪最高刑罰為終身監禁。3名法官昨日(29日)聽取辯方求情後，今天(30日)下午判唐英傑就兩項控罪入獄9年，並下令取消其駕駛資格10年。

辯方大律師昨求情時指，唐只是展示及揮動旗幟，並非單對單針對性煽動，沒有證據證明有任何人受他的行為影響，就煽動分裂國家罪情節相對輕微，按法例應判監5年。至於恐怖活動罪，因受傷的警員傷勢亦不重，而唐的行為屬於鹵莽，應按法例判監3至10年。辯方強調唐已感到後悔，願意向相關警員道歉。此外，2項控罪在同日相若時間發生，冀法庭把2罪的刑期同期執行。而控方在聆訊過程中，曾呈交有關中國刑法的文本予法庭，希望法庭參考文本內訂明的判刑原則，以及關於「有期徒刑」等字眼的解釋。不過，法官表明會依據本地法律及一般工具來詮釋。據了解，控方呈遞的文本是《刑法條文理解適用實務全書》。

根據《港區國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者可被判5年以下監禁、拘役或管制。至於恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者令公共財產遭受重大損失，可被判處終身監禁或者10年以上監禁，其他情況可被判處3至10年監禁。

在判刑前，已有大批傳媒在高院大門外等候，有警察在場維持秩序。另外，組織「和衷共濟愛港聯盟」及數位市民亦在高院外表達意見，部分人高舉「分裂國家罪、絕對要嚴懲」、「今日判刑有阻嚇、明日穩定有揸拿」等紙牌，並展示「重判恐怖活動、杜絕分裂國家」等橫額，但未有呼叫口號。