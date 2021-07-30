九龍中耳鼻喉科新症最長輪候近3年　醫管局設專科綜合診所應對

公立醫院專科門診的輪候時間皆以年計；醫院管理局今日（30日）公布最新的專科輪候時間，8個專科門診中，有7個專科最長輪候時間以年計算，其中依次以內科，骨科及耳鼻喉科情況最嚴峻，最長輪候時間約3年或以上。

根據醫管局最新資料顯示，截至今年6月30日，多個專科門診穩定新症輪候時間進一步惡化，九龍中聯網耳鼻喉科及九龍東內科，穩定新症的輪候時間冠絕所有聯網和專科數字，最長分別達到154周及151周，即約3年。

此外，港島西聯網的精神科惡化情況最嚴重，較上一次3月31日公布的中位數增加24周，即約半年，由26周增加至50周。此外，8個專科門診中，有7個專科在各醫院聯網平均輪候新症時間要一年以上，依次為內科、骨科、耳鼻喉科、眼科、外科、精神科及婦科。

另外，亦有專科門診輪候時間縮短，其中新界西聯網的外科輪候中位數為95周，較上一次公布的122周，縮短27周。至於預約手術方法，截至6月30日，骨科全關節置換術共有32,098宗輪候個案，當中新界西佔逾7,500宗。白內障手術共有61,221宗輪候個案，當中新界西佔11,986宗。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，當局去年起在3個聯網設耳鼻喉專科綜合診所，分別為港島西、九龍西及新界東，今年將在港島東及九龍東設立，目標下年前可在7個聯網完成。

此外，醫管局今年第3季亦將與私家醫生開展共同醫治模式，經公院轉介到私家的病人，每位每年有10次覆診次數，費用按普通科門診計算，首先在內科推行，延至第四季投入骨科服務，以紓緩輪候時間。