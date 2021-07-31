內地兩官媒點名批評教協是毒瘤　必須剷除

內地兩間官媒周五(30日)分別發表評論文章，怒斥香港教育專業人員協會(教協)運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」。文章批評教協是「毒瘤」，必須剷除，令香港教育正本清源；另一文章則指摘教協誤人子弟，毒害下一代。

評論指，即使教協已宣布退出民陣、支聯會，但無法洗脫其涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷其過往「煽暴搗亂、禍害香港的罪責」，直言香港教育要正本清源、重回正軌，「就必須徹查，剷除毒瘤」。文章點名直言，當中教協長期從事反中亂港活動，更與民陣、支聯會有錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連，有不可能撇清的緊密聯繫。

另有評論文章強調，教協煽動師生罷課、炮製港獨教材、售賣黑暴書籍，鼓吹歪理邪說，都不是為香港教育着想或為在校師生考慮。官媒反問，不識大是大非、不懂教育大計，整天醉心於帶教師作亂、教孩子違法，把教書育人的校園搞到烏煙瘴氣，這樣的團體有何顏面對香港教育指手畫腳。

議員周浩鼎則指，教協長期反中亂港「透過荼毒教師，禍害下一代」，認同當局應該及早正本清源，若查明有違法惡行則依法處理。議員陳克勤則指，教協多年來所做的一切，相信公眾有目共睹，在反修例事件期間更公然鼓吹黑暴，對教師荼毒學生的行徑卻視若無睹，認為教協必須被剷除。

另全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，內地官媒對教協的批判持續一段時間，這次炮轟教協亦不令人覺得意外。他又指，過去10多年來，中央不少人都認為教協在香港的亂象中擔任了積極參與的角色，例如維護失德教師、編寫有爭議教材，不少教師和學生更被動員參與動亂，令人聯想是否教育系統出現了問題。他現階段不猜測教協未來的法律處境或面臨的後果，認為要視乎教協之後的行為立場會否改變。