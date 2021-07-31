凱利山學校同系公司被頒令清盤　逾30名前員工入稟追討欠薪

香港凱莉山學校陷入財困多時，更被指欠租及拖糧，遭多名前員工入稟索償。該校同系子公司Mount Kelly Foundation Limited（MKFL）早前被高等法院頒令清盤，昨(30日)正式刊憲公告，令人關注會否波及其同系公司及屬校。校方則指MKFL主要是負責處理學校的提名券，目前已無具體功能，又指學校運作如常，新學年在8月24日開學計劃不受影響。

根據資料顯示，居於中國浙江省，名為候海粟的內地人於4月9日入稟申請MKFL清盤；破產管理署署長麥錦羅昨刊憲公告，高等法院已於7月21日頒令MKFL清盤。事實上，近月大批凱莉山前教職員先後入稟勞資審裁處追討欠薪，勞審處在本月處理涉及該校的欠薪個案多達23宗，申索的員工達31人，大部分是前教師及教學助理。

教育局指，十分關注該校情況，已要求校方確保學校運作正常，妥善照顧學生福祉，多次明確提醒學校須按合約條款及相關法例，盡快處理教職員支薪等事宜；當局亦會繼續密切留意校方進行架構重整及處理財務安排的情況與進展。

凱莉山教育集團回覆指，MKFL並非學校母公司，成立目的主要是負責處理學校的提名券（Nomination Certificate），而校方已於去年8月起不再發行提名券，故MKFL沒有具體的功能。校方指，若家長要求贖回提名券，集團會就提名券有關條款細則、按個別情況獨立跟進處理。

校方又指，旗下每間學校今個學年起均為獨立註冊及營運，並各自財政獨立；學校不會對其他獨立公司機構的情況作出評論。