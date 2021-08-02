電子消費券首天帶旺生意翻倍　有商戶趁機加價或收服務費

期待以久的百億電子消費券正式「落袋」，首期2000港元金額昨日(1日)起發放。零售管理協會主席謝邱安儀今早(2日)在電台節目表示，首期電子消費券發放第一天，消費帶動力已非常好，有商戶坦言生意額增加5成，部分更出現倍升。

對於有市民投訴，發現個別商戶趁機加價或收取服務費，令百物悄悄騰貴。謝邱安儀承認留意到有商戶在獲豁免電子支付手續費後，仍向客人收取約2%服務費，她認為是個別商業決定，提醒消費者付款時要問清楚。她相信大部分商戶都希望在消費券有效期間，提出優惠爭取更多生意，希望市民積極消費。

她又指，雖然首期消費券只有2000港元，但部分人將家庭成員的消費券集合起來使用，購買高價產品，認為零售界受惠程度廣泛，不論傢俬、電器、首飾、服裝及百貨業都有受益。

稻苗學會會長黃傑龍表示，昨日不少人外出購物，人流暢旺亦帶動飲食業生意，不少食客都手持購物袋入餐廳，食肆生意額普遍有1成增長，預料飲食業可吸納約100億至150億港元的消費券。他稱，昨日留意到有部分食客要求分單，例如1,500港元的費用，會以消費券支付其中1,000港元，餘下500港元就以其他方式支付，他指暫時無聽過餐飲業會就電子支付方式額外收取服務費，指業界都希望在消費券推出期間搶生意，不相信餐廳會因此加價。