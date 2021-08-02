紅潮遍布維港東涌荃灣西　學者指規模大較罕見

在過去一周，本港多個水域出現紅潮，今(2日)更波及維多利亞港、荃灣西、東涌等海域。有荃灣西居民指受紅潮影響範圍至少有1公里，海面傳來腥臭氣味。有海洋學者指，是次紅潮規模由屯門至維港海域，範圍極廣，指情況罕見，但由於紅潮出現因素較多，故現時仍未能推測成因。

市民在本港多處亦有發現類似現象，荃灣西居民黃先生表示，自昨日中午起，在柏傲灣對出海面出現啡黃色的紅潮，並連綿至海濱花園至海之戀一帶，形容受影響範圍至少有一公里。黃先生指，鄰近碼頭地區，傳來腥臭氣味，海面亦有出現泡沫，亦有魚類屍體。他表示自己在當區居住2年亦未有出現類似狀況，亦有在該區住了10年的朋友亦未曾見過。他指現時紅潮仍未減退，亦未見政府派員處理。

康樂及文化事務署亦在今日宣布，荃灣區馬灣東灣泳灘發現疑似紅潮，而懸掛紅旗，呼籲市民請勿在該處游泳。除了荃灣西以外，今早在會展旁灣仔海濱花園海面亦有類似現象，近岸出現大片白色泡沫，有市民駐足留意；在東涌侯王廟亦出現一大片啡黃色紅潮。

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室研究助理鍾子浩表示，是次紅潮規模由屯門至維港海域，又指是次涉及的品種亦是較少出現紅潮，認為是次是罕見事件。但他指紅潮產生基於水溫、水流等多種因素，故現時難以推測形成的原因。

政府在上月29日於屯門區6個泳灘發現紅潮，包括黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、加多利灣泳灘、蝴蝶灣泳灘及青山灣泳灘。