粵港澳警方首次舉行反恐聯合演習　蕭澤頤親自到場督師

本港警方網絡安全及科技罪案調查科於上月27日至31日期間，首次聯同廣東省公安廳網警總隊及澳門司法警察局，在港珠澳大橋及港鐵香港站，舉行代號「貫峰」的網絡與實體反恐演習，警務處處長蕭澤頤親自到場督師。

演習有逾200名來自網罪科、地鐵警區、中區警區、鐵路應變部隊、反恐特勤隊、港島區衝鋒隊、新界南衝鋒隊、警察機動部隊、警察談判組、重要基礎設施保安協調中心、港珠澳大橋(香港段)管理公司及港鐵公司人員參與。

演習模擬恐怖分子在澳門跨境透過國內的非法虛擬私人網絡(VPN)作掩飾，對港珠澳大橋(香港段)管理公司及港鐵公司發動網絡攻擊，並利用網絡攻擊所盜取的資料在港珠澳大橋旅檢大樓及港鐵香港站分別放置土製炸彈及挾持一輛滿載乘客的港鐵列車。

網罪科調查後發現恐怖分子藏身澳門，並利用國內的VPN隱藏身份，因此立即啟動粵港澳三地網絡安全應變機制，通報廣東省公安廳網警總隊及澳門司法警察局資訊罪案調查處聯合調查網絡攻擊。

參與演練的反恐隊伍在港珠澳大橋旅檢大樓及港鐵香港站部署行動。反恐特勤隊及新界南衝鋒隊人員趕到港珠澳大橋旅檢大樓進行掃蕩，迅速找出土製炸彈及截獲恐怖分子，而網罪科、地鐵警區、中區警區、鐵路應變部隊、港島區衝鋒隊、警察機動部隊及警察談判組急緊疏散香港站內乘客，並成功制服恐怖分子，遏止其施襲計劃。

演習旨在提高警隊及重要基礎設施持份者對網絡攻擊及實體襲擊事件的準備和應變能力、公眾的反恐意識，及強化粵港澳三地的警務溝通及協作。