深水埗東廬大樓及尖沙咀帝樂文娜公館共730人強檢　無確診個案

政府昨日(8月4日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在尖沙咀指明「受限區域」（即尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日(8月5日)上午約6時30分完成強制檢測行動，尖沙咀指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨零時，約130名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約75個有出租酒店房間，當中約 20個房間沒人應門，政府會跟進。

另外，政府昨日(8月4日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在深水埗指明「受限區域」（即深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座（不包括東廬大樓商場地下的商鋪））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日(8月5日)上午約6時45分完成強制檢測行動，深水埗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨1時，約600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中約65戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。