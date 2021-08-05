劉慕裳擊敗土耳其選手　空手道個人形摘銅

【18:40am】東京奧運空手道個人形首場銅牌戰率先上演，由港隊女將劉慕裳Grace面對土耳其選手保薩（Dilara Bozan），世界排名第4的劉慕裳最終以26.94分，成功擊敗奪得26.52分的保薩，順利為港隊奪得今日第二面銅牌。

劉慕裳今屆賽事表現出色，分組賽2輪以平均26.15分，排第2晉級排名賽，排名賽Grace相當進取，使出一套全新動作，成功獲得26.4的高分，可惜最終不敵西班牙39歲世界「一姐」珊齊絲，無緣晉級決賽。

至於Grace的對手則為24歲土耳其選手保薩，她過去5年於歐洲空手道錦標賽個人形賽事中贏得4面獎牌，包括今年5月曾獲銀牌，實力不容忽視。今屆奧運保辛於分組賽表現不俗，分組賽取得24.76分，以第3名晉級排名賽，惟排名賽面對世界排名第2、3位的日本霸主清水希容、以及意大利選手保塔羅（Viviana Bottaro）僅以25.78分排包尾，轉戰銅牌賽。

【11:00am】東京奧運空手道項目轉眼間已來到名次賽，港隊女將劉慕裳Grace雖使出全新動作，但仍不敵西班牙世界「一姐」珊齊絲（Jaime Sandra Sanchez），最終屈居第2未能晉級，惟晚上6時30分將與土耳其選手Dilara Bozan爭奪銅牌，仍有望為港爭奪獎牌！

劉慕裳於排名賽被編在A組第2名出場，為了晉級金牌戰她可謂相當進取，使出一套全新動作，她亦成功獲得26.4的高分，成功反超首位出場的美國選手Sakura Kokumai，一度有望殺入金牌戰！

可惜壓軸上場的西班牙39歲世界「一姐」珊齊絲（Jaime Sandra Sanchez）表現更加出色，奪得27.86分，最終力壓劉慕裳順利晉級，而Grace則屈居第2，銅牌賽將會硬撼土耳其選手Dilara Bozan。

雖然未能殺入金牌戰，但初戰奧運的Grace賽後仍很開心，她認為全新套拳發揮不錯，而自己在比賽期間亦相當享受，笑言一直都是「笑住打」。

對於夜晚即將上演銅牌戰，Grace表示：「我會利用下晝就時間返去食飯、瞓晏覺，唔會諗太多，我好大信心贏！」

【10:22am】首次成為奧運項目的空手道周四（5日）正式展開，女港將劉慕裳於個人「形」分組賽A組2輪賽事，表現愈戰愈勇，第2輪更成功使出高難度動作，終以26.15的平均分成功守在小組第2名，順利躋身同日下午的排名賽。

世界排名第4的劉慕裳，以小組第5名登場，首輪賽事雖然她的拳式時間較短，但以爆發力及速度為主，氣勢十足，以25.67 分暫列第2名，稍為落後取得27.26分的西班牙39歲世界「一姐」珊齊絲（Jaime Sandra Sanchez）。

次輪劉慕裳拳式明顯較複雜，更使出「180度跳起轉身加拍腳」的超高難度動作，成績亦更進一步，獲得26.62分，2輪過後平均分則為26.15，排在小組第2名，與珊齊絲及世界第7的美籍日裔選手Sakura Kokumai攜手晉級。