涉詐騙1.4億元「百分百擔保特惠貸款」　56人被捕

警方於7月下旬至8月上旬期間， 在全港多區拘捕56人，他們涉嫌使用虛假資料或文件申請「百分百擔保特惠貸款」，干犯「串謀詐騙」罪，涉案金額約1.4億港元。

警方商業罪案調查科高級警司游健雄表示，警方今年5月開始透過強積金管理局收到投訴及不同渠道的情報，經調查及分析後，發現多個詐騙集團於去年中開始，涉嫌利用38間公司的虛假文件，虛報公司營運及僱員開支，從而詐騙政府於疫情下紓緩中小企營運壓力而推出的「百分百擔保特惠貸款」。上周二(7月27日)起，警方採取一連串的執法行動，以「串謀詐騙」拘捕56人，包括40男16女，年齡介乎21至65歲。據悉，被捕人士分別最少屬於3個犯罪集團。被捕人士包括涉案公司18名董事、22名僱員、4名秘書服務公司職員、2名前線銀行職員及6名強積金公司中介人，部分人有黑幫背景，並凍結了2,100萬港元。此外，警方亦發現另外30間可疑公司，部分公司正準備申請貸款，涉款達1.8億元。警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

「中小企融資擔保計劃」由香港按證保險有限公司管理，計劃目的為協助香港中小企，透過參與計劃的銀行取得融資解決業務需要。該公司副總裁莫愛蘭表示，在去年4月疫情初期，政府於計劃上推出「百分百擔保特惠貸款」，並於今年3月推出優化措施，主要向受疫情影響的中小企提出低息貸款。申請資格要求包括在香港有實質業務運作、經商業登記註冊為公司、沒有超過60日或以上拖欠、不是進行清盤或破產的呈請，需要在2020年中前最少有3個月的業務運作，業務量下跌3成或以上。最高貸款額18個月僱員薪金及租金總和，或600萬港元，以較低者為準。特惠貸款的最長還款期為8年，而還息不還本的安排有18個月，貸款利率為優惠利率減2.5厘。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，詐騙集團為符合申請資格，向秘書公司購買不同空殼公司或操控秘書公司作宣傳，甚至盜用強積金公司計劃成員的個人資料，代未有公司或強積金戶口人士申請貸款，透過秘書公司的協助，騙徒將多名詐騙集團成員或盜取得來的個人資料重複虛報空殼公司的員工及薪金的支出。除此之外，詐騙集團涉嫌串通強積金中介人，為空殼公司的員工登記為強積金計劃成員，作為公司員工及薪金的證明。詐騙集團會利用虛假的強積金供款紀錄、偽造公司營運及出糧紀錄，涉嫌串通銀行職員，向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」。最後空款公司負責人成功騙取貸款後，並將款項存入詐騙集團的戶口。據悉，案中詐騙集團中聲稱為公司董事的人士，平均擁有2至3間公司作出貸款申請，另外聲稱受僱的員工訛稱自己於某一段時間內受僱平均5間涉案公司，最高更報稱作為11間公司員工。詐騙集團涉嫌利用虛假資料及文件合共提交41個申請，騙取共1.4億港元的貸款。

警方搜查多個地點包括涉案38間公司、被捕人士的住所及辦公地點，檢獲有關涉案公司和員工紀錄、銀行文件、電子設備、電腦及現金約港幣180萬元。警方亦凍結其中34名被捕人士有關的銀行戶口內一共約2,100萬港元。

強制性公積金計劃管理局主管(執法)李舜明稱，局方不時提醒中介人要遵守中介人操守指引，呼籲計劃成員定期檢視強積金帳戶，一旦發現有不明帳戶或可疑的交易，應即時聯絡受託人或向警方舉報，計劃成員亦要小心保管個人資料，以免不法之徒有機可乘。