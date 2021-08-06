首屆工展會購物節　大批市民逼爆會場掃貨

原定去年12月12日至今年1月4日舉行的工展會因疫情影響影響延期，主辦單位考慮到近日本港疫情緩和，連同電子消費券效應，遂於今起(6日)一連3日於亞洲國際博覽館舉行首屆「工展會購物節」。全數250個攤位提供多款低至1折的至筍貨品，而即使是次工展會遠離市區，但仍吸引不少市民進場購物。現場所見，未開幕前已有超過500人在門外排隊，不少人帶同購物車準備「掃貨」。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，本港處於疫情受控及消費券派發的好時機，希望刺激市民消費的同時，可借此支援經濟。首兩季經濟有強勁反彈，惟個別行業仍然受困，如旅遊業仍受極其艱難影響，故透過防疫抗疫基金撥3.77億元支援業界。

主辦單位表示，疫情下舉辦展覽很難得，今次是工展會的延伸，去年暫停實體展令多人失望，待疫情回穩時覺得無道理再要市民等到年底，而挑選在亞博館舉辦能為避免夏天戶外天氣不穩，而年底會照舊在維園舉行工展會。

為了便利市民前往亞博館，工展會與港鐵合作以40港元乘車優惠，讓市民可乘搭機場快綫，即日來回博覽館站與市區，另亦安排7條免費巴士路線往來東涌、屯門、元朗、天水圍等。