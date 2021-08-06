今增2宗輸入病例　另DONKI女職員赴日本後確診

新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日(6日)新增2宗輸入個案，2名患者分別從俄羅斯及美國抵港，其中1人已接種2劑新冠疫苗。本港個案累計至12,005宗。

今日2宗輸入個案患者，包括1名從俄羅斯抵港的41歲男子(個案編號：12004)，他沒有病徵；另1人為36歲女子(個案編號：12005)，從美國到港，同樣沒有病徵，於香港灣仔帝盛酒店進行檢疫，她分別於5月2日及23日，在香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，另在6月29日被驗出帶有病毒抗體。

此外，防護中心接獲通報1宗於日本確診的個案，涉及一名29歲女病人。她於上周四(7月29日)乘搭CX520航班離港前往日本，翌日檢測後確診，但沒有病徵。中心正繼續與日本衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

為審慎起見，該病人於潛伏期曾居住和工作的地方，大嶼山愉景灣尚堤映蘆(6座)及尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室，已納入強制檢測公告。根據上述地址顯示，美麗華廣場A座21樓2107室為日式百貨「DON DON DONKI」的一個工作地點。

中心續指，中環士丹頓街72號尚賢居及灣仔黃泥涌峽道12至14號利安閣，被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(7日)進行病毒檢測。