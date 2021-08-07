300多人登記後未獲消費券　政府稱需待營運商解決帳戶問題

首期2,000港元的電子消費券本月1日起陸續發放，不少市民已搶先消費，但有首批登記市民仍未能領取首輪消費券。政府發言人指，在8月1日，4間儲值支付工具營辦商，已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第一期2,000港元消費券；但根據營辦商的報告，當中有300多名市民提供的儲值支付工具帳戶因不同原因已經失效，因此未能於8月1日向他們發放消費券，當營辦商解決帳戶問題後，政府會安排向他們補發第一期消費券。

市民潘先生向東網投訴，上月透過電子方式登記電子消費券，採用支付寶平台，但電子登記期間，一直未能獲得有關儲值支付工具的相關編碼，故自行選入編碼，亦成功獲得系統認證，並收到有關確認登記訊息。直至本月初，潘先生未有收到消費券，故分別向支付寶及消費券計劃秘書處查詢，獲支付寶回覆指未曾收到其登記，因此他到消費券計劃秘書處跟進並更改資料。其後秘書處有職員向他稱，有關首輪的消費券或已發放予其他人，未必能發放給他。

政府發言人指，有關儲值支付工具營辦商已於8月1日以手機短訊或應用程式推送通知，告知相關市民未能成功發放第一期消費券到他們的帳戶；須待有關市民聯絡相關營辦商解決帳戶問題，才能向其補發第一期消費券。