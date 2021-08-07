黎智英服刑第113天　李柱銘探監帶頭犯法　$5000罰款勿走數

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行合共判囚20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(7日)已服刑113日，民主黨創黨主席李柱銘今早再到監獄探監，料就黎其他控罪謀對策。

身兼資深大律師的李柱銘理應熟悉法律，但「守唔守法又係另一回事」，事關李今早9時許乘搭黎的私家車到赤柱監獄作公務探訪時，落車後全程未有戴口罩，大模廝樣，期間不發一言，直接進入赤柱監獄。本港受新冠肺炎疫情影響，港府亦早已頒下「口罩令」，規定公眾場所需要戴上口罩，違者須定額罰款5,000港元。未知李柱銘知道自己「知法犯法」後，會否自首投案呢？

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10.1非法遊行一案，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，其中郭家麒的妻子、陳志全的男友人今早亦到場探監。