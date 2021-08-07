李永達得把口　原揚言出山穩軍心

曾任民主黨主席及副主席的李永達在今年6月20日「出山」，頂替副主席一職，指首要任務是要「穩住軍心」。但是上任只有短短1個半月則離港，並沒有向黨內解釋，令人質疑他是「得個講字」。當民主黨至今仍未有結論是否參與立法會選舉時，李永達突然離港，料促使民主黨進一步分裂。

因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》被還押的前議員、同屬民主黨的林卓廷、胡志偉及尹兆堅早前先後辭去黨內副主席以及中央常務委員會委員職務。李永達稱原本無意再出任該黨的管理層，只是在探望在囚黨友時，被林卓廷、胡志偉及尹兆堅「力勸出山」。民主黨在6月20日舉行特別會員大會，李永達在無競爭下當選副主席，至於梁國華及張茂清則當選填補中委空缺。

李永達當選後指，知道現時擔任政黨領導層有一定風險，但相信自己有承擔黨內工作的責任，會堅持在合法範圍內表達市民心聲。李永達當時又指，過去與多名黨員及區議員會面，了解他們擔心被捕或遭撤銷區議員資格，所以上任後的首要工作是加強與黨員的溝通，穩住「軍心」，呼籲黨員不要過分驚恐或者作出太激烈的反應。