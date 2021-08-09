入境處緊急應變隊配備先進裝備　維持羈留秩序

入境處成立60年，執法與服務並重。執法部除不遺餘力打擊黑工，亦要處理等候遣返的被羈留人士。入境處助理處長(執法)陳偉烈指出，屯門青山灣入境事務中心不時有被羈留人士挑起事端，甚至採取暴力對抗，影響中心日常運作。因此，中心去年成立緊急應變隊，並特別引入俗稱「蛙皮」的戰術套裝、防刺戰術背心、臂盾等裝備，處理肢體衝突事件及大型事故。

陳偉烈接受本報專訪時表示，中心於2005年5月開始運作，初時由懲教署代管，約5年後才由入境處全面接管，交由執法部管理，現時可容納約500名根據《入境條例》被羈留及等候遣返人士，以及等待最終裁定的免遣返聲請人。中心過去曾發生被羈留人士集體對抗管方的事件，需急調大批人手處理，對日常運作造成影響。

經檢討後，中心去年6月成立緊急應變隊，負責應對和處理中心內被羈留人士的衝突事故，並會定期接受戰術技巧、體能及槍械（胡椒球發射器及防暴槍）等訓練。隊伍亦會負責中心的高風險押解工作，定期進行搜查、夜間巡邏及巡視外圍等職務，以確保中心秩序良好。

過往中心突擊搜查時，曾發現有被羈留人士自製削尖牙刷等違禁品意圖傷人，為保障職員及被羈留人士安全，緊急應變隊配備「蛙皮」、防刺戰術背心、戰術頭盔、行動靴、隨身攝錄機及低殺傷力武器，大幅增強執行職務的機動性，配合戰術需要。除原有長、短及圓盾外，新引入的臂盾易攜帶兼伸展方便，充分保護手部之餘，亦能作出敏捷應變。

今年5月中心內約30名被羈留人士拒絕返回寢室及服從中心命令，企圖對抗管方，應變隊迅速支援，使中心可於短時間內恢復秩序。此外，用作羈留免遣返聲請人士的大潭峽懲教所，於今年5月完成改建，應變隊亦負責押解聲請人士到懲教所，騰出中心設施供部門處理更多羈留個案。

隨着《武器條例》及《火器及彈藥條例》的修訂獲得通過及在本月1日生效，入境處獲授權為其中一個可管有被歸類作「違禁武器」、「槍械」及「彈藥」物品的部門，中心專責小組會不時檢視中心的防暴裝備及武器，確保同事在處理緊急事故時有足夠的保護。