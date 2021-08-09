青少年暑假期間愛遊船河　警西貢分區嚴防出海吸毒

暑假期間，不少年青人會選擇出海進行水上活動如「遊船河」，然而在玩樂的同時，部分人卻因好奇、尋求刺激感，及受同儕壓力等原因而接觸毒品。警方西貢分區今年首7個月便就毒品相關案件拘捕22人，當中12人於30歳以下，7人更於20歲以下，最年輕的僅得16歲，而今年第二季，該區的相關罪案亦按季度上升25%，升輻明顯。就此，該分區今年7月與東九龍衝鋒隊、水警等進行代號「冠場」的聯合行動，望透過高姿態巡邏，以及加強宣傳教育工作，提升該區的禁毒及防罪意識。

西貢分區指揮官黎高賢總督察接受本報訪問時表示，自去年開始，該分區涉及毒品的相關罪案有上升趨勢，由去年第4季的5宗，上升至今年首季的8宗，至今年第2季，再進一步上升至10宗，相關的案件中，檢獲的毒品較多為懷疑大麻，及俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮；被捕的人士中，大部分並不是西貢居民，相信是不少人在暑假期間到區內遊玩聚會，並在過程中接觸毒品。他表示，不排除於疫情期間，青年人進行的娛樂活動減少，部分人因「一時貪玩，尋求刺激，繼而接觸毒品」。

因應毒品案件的情況，西貢分區在7月開始聯同東九龍總區衝鋒隊、東九龍總區機動部隊、警犬隊、水警東分區等部門進行聯合行動，希望透過宣傳教育及高調巡邏，打擊青少年濫藥的情況，並提高禁毒意識。

西貢分區助理指揮官(行動)容健軾高級督察指出，在過去的行動中，水警在巡邏艇上以廣播系統與市民及岸邊的船隻溝通，希望他們在遇到特別情況時可通知警方，而軍裝人員及警犬隊亦會在碼頭一帶進行高調巡邏，同時打擊區內罪行。

行動中，警員亦有向該區市民派發傳單，加強市民的防罪意識。東九龍衝鋒隊警長何恩於上月底傍晚，在西貢市中心一帶巡邏，進行反青少年罪行及打擊毒品活動，期間發現兩名青年形迹可疑，在截停搜查後，在他們身上找到一張屬於他人的八達通，及一枝懷疑大麻捲菸等，終把他們以涉嫌盜竊及管有危險藥品罪拘捕。他感嘆指，兩名青年人皆是大學生，約20歲，但經過今次事件後，一旦罪成，有可能會前途盡毀，呼籲年輕人「唔好抱有僥倖心態，覺得吸食大麻好小事，管有危險藥物罪，一旦罪成最高可判7年監禁」。