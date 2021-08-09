英媒揭華間諜扮難民　圖申請BNO簽證赴英

英國《泰晤士報》周一（9日）報道，英國政府發現有中國間諜扮成難民申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證，試圖入境英國。英國內政部回應指，BNO簽證申請過程有保障，會確保計劃免受濫用，協助真正有需要的人。

消息人士透露，政府留意到有中國間諜假扮想申請BNO簽證到英國尋求庇護，強調政府會對簽證申請人進行嚴格背景審查，而BNO簽證審查程序比其他任何類型的簽證都全面。

香港末代港督彭定康指摘中國是會利用告密者的獨裁國家，對中共試圖在自由社會安插告密者及竊取國家安全機密者的憂慮是合理。他指，中方準備破壞香港人的生活方式及法治，信奉言論自由和法治的人正在離港，他很高興英國政府願意讓他們居留，形容推出BNO簽證是正確。

報道亦訪問一名10日前抵英的匿名前香港區議員，他自稱是被迫辭任的區議員之一，是唐英傑案令他對香港法治和司法系統完全失去希望，怕自己會被起訴。他憂慮北京會透過在英的中國機構影響英國國會，建議英國政府考慮限制BNO簽證持有人參與違反英國利益的政治活動。另外，長居英國的林先生指不少港人初到埗都很有戒心，相信是經歷打壓後的創傷，他希望BNO簽證區別對待曾參與打壓行動的香港警察。