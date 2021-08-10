入境處優化辦簽證服務　「智傭易」反應熱烈獲好評

疫情下全球各地出入境受阻，一些非永久性香港居民亦無法回港辦理延期逗留申請，入境處因時制宜，推出了一系列有關簽證服務的便民措施，並加強網上遞交申請服務。就需求殷切的外傭，處方今年推出「智傭易」服務，讓現有外傭延後返回原居地度假及短暫延長合約，達致外傭及僱主雙贏。入境處助理處長（簽證及政策）程和木表示，欣逢今年是入境處成立60周年，處方定當繼往開來，精益求精，攜手與港人邁步向前。

程和木表示，入境處在疫情下推出了有關簽證服務的措施，為因疫情而未能及時回港提出延期申請的非永久性居民簽發入境簽證／進入許可，讓他們回港，並加強網上遞交延期申請服務。

其中外傭方面，鑑於部分有意來港工作的外傭可能需押後來港，處方迅速應對，在外傭及其僱主同意下，容許現有外傭延後返回原居地度假及短暫延長現時合約，直至新外傭到港，並於今年3月推出一項嶄新的服務「智傭易」。

程指，外傭工作簽證是目前各類工作簽證數量之冠，單計2020年處方共接獲逾30萬宗相關簽證申請，逾6成屬為同一僱主繼續工作的申請。以往辦理這類簽證申請的人士獲批後，一般須親自到處方辦事處繳付簽證費和領取簽證。然而面對疫魔來襲，入境處體貼為民，所推的「智傭易」服務讓僱主及外傭能安坐家中輕鬆辦證，減低病毒傳播的風險。

服務推出後反應熱烈，截至今年6月底，約有2.2萬宗續聘外傭簽證申請已透過「智傭易」取得簽證標籤。處方更不斷用心優化服務，於7月擴大「智傭易」服務範圍，除了經網上外，亦可透過郵遞或投遞箱遞交申請。

他稱，雖然疫情對入境處的簽證服務帶來前所未有的挑戰，幸好同事們上下一心，從市民大眾角度出發理解他們的需要，快速應變，最終在短時間內成功推出「智傭易」服務，當中亦有賴市民的大力支持，令新服務得以順利推行。