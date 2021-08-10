遭官媒點名批評是毒瘤須剷除　教協稱無法化解危機宣布解散

內地兩間官媒早前分別發表評論文章批評香港教育專業人員協會(教協)，其後教育局宣布與教協中止合作關係。教協會長馮偉華表示，理事會開會後一致通過解散教協。被問及是否由於工會運作涉違《港區國安法》才決定解散，理事會並無回應。

內地兩間官媒上月30日分別發表評論文章，怒斥教協運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」。文章批評教協是「毒瘤」，必須剷除，令香港教育正本清源；另一文章則指摘教協誤人子弟，毒害下一代。

教協主席馮偉華稱社會、經濟、政治環境變化，最近幾個月情況變差，感受到巨大壓力並無法化解危機。馮又稱教協在近日作出解散的決定，強調決定痛心，理事會一致決定解散並獲得監事會支持，會立即進行解散程序，目標是有秩序解散，會立即召開特別會員代表大會，盡量保障逾200員工的福祉。

馮指出教協有自置物業，財政穩健，遣散費等開支完全不構成問題，解散程序將會在年底前或更早結束，預料變賣資產需時較長。

在教育局宣布終止與教協的工作關係後，教協在近一周內屢有舉措，包括發聲明澄清工會的立場、成立中國歷史文化工作組等，被問及是否近幾日決定解散，馮偉華表示並不是很早思考解散這個選項，強調一直努力嘗試不同方法，但無奈看不到前景，最終在近幾日下決定。

馮同意解散決定十分突然，因過去這星期情況並無改善，對教協的批評仍是來自四方八面，形容教協在上周的努力「冇用」。至於理事日後的工作安排或會否從政，則待及理事自己作個人決定。