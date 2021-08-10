醫管局帶頭倒政府米　欲接種疫苗市民測過敏要等7年半

本港新冠疫苗接種率偏低，疫苗副作用是市民卻步重要原因，醫院管理局與香港大學設立的「疫苗過敏安全診所」，為有機會對疫苗過敏人士進行過敏測試，惟輪候隊伍近日卻「大塞車」，有獲轉介的市民竟被告知要排期至2029年！該名曾先生直斥離譜「到時個診所都唔知仲喺唔喺度！」他批評有關服務與政府推廣疫苗「打對台」，質疑窒礙接種疫苗意欲，令市民要自行承受風險。

今年63歲的曾先生原定6月欲接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，惟自身對部分藥物有敏感，他6月中時到普通科門診求醫，經醫生評估後轉介至「疫苗過敏安全診所」進行測試，但遲至上周六(7日)始獲告知診症時間，得知排期後更是晴天霹靂，竟然要等至2029年1月24日。

曾先生獲知排期時間後大感錯愕，「真係好離譜，政府又話鼓勵人打針，但做個測試居然要等7年半，有冇搞錯？」他指，自己有多種藥物敏感，不敢貿然去接種疫苗，得知醫管局排期後，他又嘗試尋找坊間的私家服務，惟「問咗好多間都話冇呢種測試，得醫管局有，但就排咁耐，係咪即係叫人唔好打？」他續指，自己過敏發作時會口部腫脹、全身出疹及水泡，需要入院治理，他直言在未經測試自己一定不會打針，直言「梗係唔打(疫苗)啦！出事點算？」

現時「疫苗過敏安全診所」已累積逾4,000宗輪候個案，其中約1,200宗在接種新冠疫苗後出現過敏反應，另外約2,800宗尚未接種疫苗但有過敏病史，由於近日輪候人數急升，令就診日期持續延長。據悉，各醫院聯網準備派出專科醫生先協助評估約2,800名尚未接種疫苗的市民。有關輪候市民將於短期內收到更新的預約通知，預計可於今年9月底前接受評估服務。

至於「疫苗過敏安全診所」葛量洪醫院疫苗過敏安全門診，將會調整服務模式，集中處理曾在接種疫苗後有過敏反應的人士，現時累積的輪候人士大約為1,200名。