將軍澳新總部大樓料2023年竣工　進一步提升服務水平

面對瞬息萬變的社會發展，入境處因時制宜，其中最曯目的項目是將灣仔入境事務大樓總部「搬家」至將軍澳，冀進一步提升服務水平，讓市民享受更優質及便捷的服務，新總部建造工程料於2023年第3季竣工，預料相關的辦公室和設施能於2024年分階段搬遷到新總部。

助理處長(管理及支援)戴志源表示，是次搬遷要將整個數據中心及伺服器搬至新址，當中存有大量市民的個人資料，同時要兼顧各項辦證服務不受影響，處方為此已擬定周詳計劃，將竭盡所能為廣大市民提供專業及優質的服務。

新總部大樓坐落於將軍澳市中心，鄰近港鐵將軍澳站及調景嶺站，亦有多種公共交通工具可直達，交通快捷便利。新總部除繼續提供在舊大樓原有的各公共服務外，亦會將現時分散在不同地區的辦公室集中，提高指揮效率，另會增設多項新設施，如出生和婚姻登記處、婚禮禮堂等。

在新大樓的設計上，入境處配合科技趨勢，加入創新科技及智能等元素，例如增設24小時多元化自助服務站，讓市民在遞交各項申請和領取各類證件或簽證時，毋須在櫃枱前排隊輪候，亦可隨時使用上述服務。