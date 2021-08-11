東網揭測疫苗過敏排到2029　劉澤星認衰　逾千人呈敏感或需停針

東網揭發醫管局帶頭倒政府米，有病人原欲接種疫苗，因藥物敏感經醫生轉介至葛量洪醫院設立的疫苗過敏安全門診進行測試，竟要排期至2029年方能進行測試，意味要輪候近7年半。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人、港島西醫院聯網內科部主管劉澤星今早(11日)在電台節目向市民致歉，形容院方收到「海量」求診信件，達8,000多封，但仍希望給予求診者一個預約日期，故才會預約至幾年之後，由於信件需逐封檢視，醫管局員工已加班工作，並逐一致電求診者詢問情況，並會將個案撥至其餘6個聯網協助處理，相信有關病人很快可以到門診診症。

劉透露，逾8,000名求診者中仍有4,000多人未就診，其中1,000多人已接種新冠疫苗並有過敏情況，由於他們接種第2劑疫苗或者不安全，會盡快檢視相關人士是否因疫苗而引致過敏，並會研究是否適合接種另一款疫苗。

根據美國今年1月的報告，數據指每100萬名接種新冠疫苗人士就有11人出現休克性過敏，本港截至7月底，已為市民接種500多萬劑新冠疫苗，其中有4宗嚴重休克性過敏個案，相比外國的比率低，劉表示會讓政府掌握更多資料後，再考慮有否需要更改疫苗接種指引。