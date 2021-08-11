客運收益重挫92%　國泰航空上半年虧損逾75億元

公司指出，上半年新冠肺炎疫情繼續為集團帶來重大挑戰，仍處於歷來最艱難的時刻。新的病毒變種出現，令香港及多個主要市場收緊旅遊限制及檢疫要求。公司將維持審慎的現金管理方針，期望將本年餘下時間的現金消耗降至每月10億元以下。

集團於6月30日持有的無限制用途流動資金為328億元，預期可應付由通過中期財務報告之日起計至少12個月。已確認減值及相關支出5億元(除稅前)，主要是關於減低額外11架預料未能於退役或交還出租方前重新投入實質經濟服務的飛機的資產價值(7.63億元)，以及為當中的租賃飛機符合交還狀態而作出抵銷調整(2.63億元記入淨額)。

集團繼續因應疫情評估其成本基礎，並已於若干地區實施多項削減員工的措施，上半年該等一次性的成本為4.03億元。至於已確認各地給予的政府支援7.1億元，大部分因應新型冠狀病毒疫情而獲得。

至於與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求對客運收益造成嚴重影響。上半年的客運收益為7.45億元，按年下跌92.8%。收入乘客千米數減少95.8%，可載客量則減少85%。運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年減少96.4%。運載率為18.9%，而去年同期則為67.3%。

可載貨量受機組人員檢疫要求所限，加上客運航班減少令可載貨量下降，使貨運表現受到限制。可用貨物噸千米數(可用貨運噸千米)減少31.9%，整體載貨噸數減少17.7%，至54.9萬噸。收益111.12億元，按年減少0.6%。

此外，公司宣布自8月25日起，白德利將出任非常務董事，馬天偉將不再擔任非常務董事。