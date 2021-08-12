大學聯招揭盅：中大港大攬7狀元　83%獲取錄者入首三志願大學　　

中學文憑試(DSE)上月21日放榜後，考生翹首以待的大學聯合招生辦法（JUPAS）遴選結果今日公布。今年有40,658人申請聯招，較去年減約千人，創文憑試以來最少。當中1.7萬人獲「33222」最低入大學門檻成績，約有15,492人獲派聯招學士學位課程。據多間大學披露的資訊，今年收生大贏家料屬香港中文大學，共錄取近半數全港考獲6科5**以上的考生，包括一名考獲8科5**及3名考獲7科5**的考生入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。港大亦收生不俗，共取錄76名在DSE考獲4科5**或以上考生，人數是院校中最多。

據JUPAS公布，49%申請人即20,035人獲教資會資助全日制學士學位，及教育大學、理工大學全日制高級文憑課程等取錄，較去年升1個百分點。有約2200考生失落學士學位申請，約4,500人獲副學士或高級文憑課程取錄。獲取錄的考生約83%屬首三志願選校。透過「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）獲全日制學士學位課程取錄的申請人有3,491名，其中2,565人即82%在首三志願被取錄。

中大今年囊括了1名8科5**的超級狀元，及3名考獲7科5**的狀元生。以最佳五科成績中位數計算，全港收生最高分的10個課程中，4個為中大課程，而醫學（環球醫學領袖培訓專修）今年錄取共33名考生，是自推出以來連續8年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

今年DSE誕生7名至少7科5**狀元，來自拔萃女書院、考獲8科5**的「超級狀元」陳愷盈的JUPAS首選為中文大學醫學（環球醫學領袖培訓專修）；伊利沙伯中學狀元梁博賢、聖士提反女子中學狀元陳樂融及英華書院的程朗亦首選此課程。

另一名來自保良局董玉娣中學的「超級狀元」趙爾納則首選港大理學士（計量金融）；女拔昨回覆指，另一名狀元李卓藍已離港，她早前透露將到英國劍橋大學修讀法律。嘉諾撒聖瑪利書院的「超級狀元」狀元余尚穎曾透露留港讀醫，但未有明確提及是哪間大學的課程。

港大今年推出優化版「明德學子」獎學金，即各學院以最佳成績入讀的學生，有13人獲此獎學金，當中包括3名考獲7科5**的狀元，可獲得10萬元或以上獎學金。另有115名DSE尖子獲得新設的「文憑試Top 1%獎學金」，可獲5萬元或以上獎學金。

科大指，今年經JUPAS合共取錄1,910名DSE學生，首三志願入讀考生最佳5科平均成績為5級，平均收生成績最佳的學科為量化金融學，若以最佳5科計算，取錄學生每科平均成績為6.5；理工大學取錄了一名最少5科達5**的考生；科大多個學院亦有36名經特別考慮後取錄的學生，他們在DSE的其中一個核心科目較「3322」要求低一級，但整體表現優異。教大則表示，今年透過JUPAS取錄約902名DSE考生，透過彈性收生方法取錄共24名聯招申請人。