上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢欺詐　稱申法援9.28區院再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾819萬港元，他為此被控1項洗黑錢罪、另外再涉及2項欺詐罪及1項以欺騙手段逃避法律責任罪，案件今早（12日）於區域法院再提訊。他今天稱因律師費遠超預算而未能負擔，現正申請法律援助。法官遂把他的案件押後至9月28日再訊，待他申請法援，期間准他繼續保釋。而同案另一名被告陳浩鳴則沒有到庭，法庭收到通知指陳因身體不適而未能到庭，法官把陳的案件押後至明天（13日）提訊，並着案件主管等嘗試聯絡陳到庭，否則法庭或會發出拘捕令。

被告趙俊名於今年7月上一次提訊時無律師代表，但向法庭表示會繼續聘請原本的代表律師。但到今天他仍無聘請律師出庭，獨自出庭應訊，聆訊時更不時咳嗽，向法庭表示自己生病。他指本想繼續聘請原本的代表律師，亦有詢問過其他律師行，惟得知的法律費用遠超他所預期，故在數天前往申請法援，現仍在等待結果。法官聞言後將案件押後，但提醒他若下次提訊時，法庭發現他未有行動，便不會再於其聘請律師一事上作糾纏，會直接要求他說出答辯意向。

至於同案沒有到庭的另一被告陳浩鳴，控方指雖得悉法庭收到陳身體不適的通知，但卻不清楚有關內容，也不知是否陳本人致電法庭。案件主管今早嘗試聯絡陳但不果，故打算要求撤銷陳的保釋，並準備申請拘捕令。趙這時則發言表示曾聯絡過陳，得知他因面癱未能到庭，又指陳過往未試過缺席，表示「我唔係佢律師或屋企人，但我相信佢病咗」，希望法庭能給予時間通融，讓陳帶醫生紙出席應訊，「如果到時佢唔係病咗都無話可說」。法官則將陳的案件押後明天早上處理，並着案件主管嘗試聯絡陳通知出庭時間；若法庭接獲陳的電話亦會通知對方出庭，並提醒他帶備醫生證明，又向趙表示「你關心次被告就幫幫手，如果你聯絡到佢，同佢講法庭等緊佢」，否則法庭或會向陳發出拘捕令。