西貢鹹田灣郊野公園範圍內現工程車輛　漁護證違規正調查事件

鄉郊破壞不斷，繼位於西貢的大浪西灣近海灘的約1公頃林地曾被發現進行挖掘工程，當時引發多個保育團體代表關注事件，要求政府介入阻止工程，並要求土地擁有人復修土地。東網接獲消息指，近日再有人於西貢鹹田灣，位於西貢東郊野公園的範圍內大興土木，並擬興建私人房屋。漁農自然護理署回覆指，已向涉嫌違規將工程車輛帶進郊野公園的人士採取執法行動，將繼續調查事件。

早於本周二（10日），東網記者發現位於鹹田灣海灘範圍上，有船運送多架剷泥車出入海灘，現場有至少5名工人在岸上指揮，至中午時分有多架剷泥車及挖泥車進行挖掘工程，疑準備在附近的大圍村及林屋圍村進行舊屋翻新及興建村屋。

據當地不願透名的村民指，因近日向傳媒反映後，政府部門派員前往現場了解情況，有關工程立即停工，惟相關器材仍留在村內。據指是次工程屬私人財團進行，並疑在內興建高爾夫球場。村民又指，早於4至5年前，曾有人乘搭直升機觀察當地環境，該地疑用作興建私人會所，供商人投資，顯示有關工程鋪陳已久。

村民又稱，早於今年4月，該財團曾在白腊舉辦包一宿三餐的親子露營燒烤活動，而該活動地點屬「農業地帶」，未有向城市規劃委員會申請任何規劃許可。當時已有保育團體質疑該處營運模式類似「休閒農場」，有違反土地用途之嫌。

翻查資料，早於2010年7月，有人亦被揭在大浪西灣進行工程，當時整個地盤面積有約數個足球場般大，並有有3輛挖泥車及1輛運輸草皮的工程車動工，而地盤中央更挖了兩個足球場大的水池，反映鄉郊破壞不斷。

漁護署回覆指，該署於8月10日接獲有關查詢所指地點的投訴，隨即派員到場調查，期間在鹹田灣沙灘發現兩輛工程車及一些建築材料，另有一輛工程車停泊於郊野公園外的大浪村範圍，惟並沒有在郊野公園範圍發現任何挖掘或其他違規工程。該署今（12日）再次巡查鹹田灣沙灘，發現該處的工程車及建築材料已被移至郊野公園外的鹹田村範圍。

該署人員已根據《規例》向涉嫌違規將工程車輛帶進郊野公園的人士採取執法行動，有關個案仍在調查中。該署又稱，至今沒有接獲位於鹹田灣的工程申請，會繼續加強巡邏有關地點，如發現違規活動或發展，會作出適當跟進。

此外，根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）（《規例》），任何人士未經許可，不得將任何車輛帶進郊野公園或特別地區，違者即屬違法，一經定罪，最高可處罰款2,000港元及監禁3個月。