你要知：酒店「宅度假」衞生陷阱　自備消毒三寶抗菌自保

疫情關係未能出國旅遊，為了尋找旅行的感覺，不少人會選擇到本地的酒店「宅度假」（Staycation）輕鬆一番。不過，酒店房間用品隨時暗藏衞生陷阱，等「FastCare家務達人」李淑瑜（李婆婆）教大家如何抗菌自保，只要自備消毒三寶，就可以玩得開心又放心。

在每次客人退房後，房務員都會更換床單被鋪，但清理房間的時間有限。李婆婆指，雖然酒店房間有房務員清潔，但另外使用酒精噴霧噴在床單、枕頭和被鋪上，會較為安心一點，又不建議自備旅行床單更換，「我哋去玩，換完你都唔會有興趣玩，噴酒精就好。」至於噴灑分量方面，李婆婆稱只需噴勻物品表面底面，感覺到有少許濕透，再攤開利用冷氣吹乾即可。

早前有網民揭發有人利用酒店電熱水煲打邊爐，而且旁邊的茶杯又未必完全乾淨，李婆婆直言用高溫熱水消毒就可以，又建議消毒最好用白醋，「可帶一小樽白醋到酒店，加到電熱水煲與水一齊煲滾，再利用這些水沖洗茶杯便安全。唔理電熱水煲煲過甚麼，打邊爐都好，用白醋煲過就冇味，最後煲多一次熱水過水就得。」如不想自攜白醋，李婆婆指使用檸檬清潔都可以。

另外房間內的浴缸或企缸也是衞生陷阱之一，入住時並不知道上一手住客做過甚麼，有人建議使用洗潔精清潔，但李婆婆直言此舉不能清除病毒和細菌，表示最好使用1比99漂白水清潔，「我們到酒店住宿時，可自備已稀釋的漂白水，將浴缸和廁所噴勻，等待幾分鐘後再用花灑沖洗，就已經好好。」至於廁所的渠口位，李婆婆表示酒店房間未必每日都有人入住，時間一久坑渠便會乾，繼而有「渠氣」湧上，可以倒些漂白水入渠口就能殺菌。她又謂，別以為浴缸最污糟，「其實毛巾更污糟，最好用酒精噴過後才使用。」

至於房間內還有很多會觸摸的物件，例如廁板、燈掣、遙控器及地氈等，李婆婆建議，廁板一定要使用稀釋漂白水清潔，而遙控器等就只需用濕紙巾抹便可。另外不少人喜歡不穿拖鞋隨地踩，李婆婆指最好先用酒精噴勻地氈消毒，或是帶多一對襪穿上比較好。