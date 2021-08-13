大埔滘白鷺湖互動中心違規僭建　屋宇署下令取締

位於大埔滘的白鷺湖互動中心，近年中心附近開設一間西餐廳，吸引大批食客到場用餐兼觀景，近日該地更增設水上充氣遊樂設施，吸引市民到場遊玩。不過，東網揭發上址違規處處，包括擅擺多個由貨櫃改建的儲物間及更衣室，以及在餐廳外僭建平台。屋宇署最近去視察，發現上述須取締的僭建物，將採取執法行動。地政總署亦稱，以上貨櫃屬於未經批准的構築物，已要求承租人進行糾正。

白鷺湖互動中心位於大埔滘紅林路2號，屬於大埔滘作康樂中心用途的短期租約用地。東網記者日前到該址巡視，發現至少有8個貨櫃安放在白鷺湖互動中心，部分停放在停車處旁的貨櫃，被用來存放建築材料及其他雜物。而在水上樂園的售票處，再發現兩個貨櫃改建而成的室內空間，其中有貨櫃被改建成更衣室，亦有貨櫃用來存放救生衣等物品。

屋宇署表示，日前到上址視察發現有若干屬現行僭建物執法政策下，須予以取締的新建僭建物，包括餐廳外加建的平台、在室外遊樂場搭建多個用作廁所及更衣室的構築物，以及其相關地下排水設施等。該署會根據《建築物條例》對有關僭建物採取執法行動。

地政總署則稱，大埔地政處收到投訴後到涉事地點調查，發現涉事短期租約範圍內有未經批准的構築物，即貨櫃改建的儲物間及更衣室，違反租約條款，處方已採取執管行動，要求承租人糾正違約行為。

環境保護署也說，7月22日收到1宗有關上址餐廳湖邊草地懷疑安裝非法污水缸的投訴，隨即派員調查，觀察到該中心為配合於8月1日開始的水上活動而設立了臨時廁所及淋浴間。中心負責人表示，所有由臨時廁所及淋浴間產生的污水均會以臨時儲存缸收集後，由缸車運走處理。署方及後於7月27日再次派員到上址調查，未發現該處的設施有非法接駁污水渠管或非法排出污水的情況。

規劃署表示，白鷺湖及湖邊的白鷺湖互動中心分別劃為「綠化地帶」及「康樂優先區」地帶的政府土地，訂明所有用途或發展除了須符合法定圖則外，亦須同時遵守其他有關的法例、政府土地契約條款及其他的政府規定。