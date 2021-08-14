打針驗出抗體　縮疫監存漏洞　專家下周一開會研調整檢疫期

港府無視新冠病毒潛伏期，容許完成接種疫苗及驗出抗體者可獲縮減檢疫期，被質疑製造防疫漏洞。衞生防護中心昨晚(13日)隨即公布1宗涉及L452R變異病毒株的初步確診個案，消息指該個案今日(14日)證實確診，且病毒量高，料有高度傳染性。政府專家顧問許樹昌表示，該個案反映了7天檢疫並不足夠，建議從中風險地區抵港、並完成接種2劑新冠疫苗且帶有抗體的抵港人士，其檢疫期延長至「14+7」。他又指，近期都有不少輸入個案已打齊2劑疫苗仍然感染，衞生防護中心轄下科學委員會下周一(16日)將檢視相關數據，研究調整酒店檢疫期。

另外，由於本港過去2個星期錄得超過10宗從美國輸入的個案，許指政府亦應考慮將美國，由現時的中風險組別調升至高風險，以加強對社區的保障。

染疫的患者為38歲女外傭，她於本月1日由美國乘CX883抵港，於機場檢測無染疫，及後在檢疫酒店完成7天隔離後，第12天樣本揭初步確診，換言之她在社區已逗留6天，恐釀成變異病毒傳播鏈。呼吸系統科專科醫生梁子超指，患者的病毒量僅得16.5，顯示是近期發病的個案，他估計患者在美國或機場感染的可能性較大。

他批評，今次個案完全打破及粉碎港府對接種人士可縮減檢疫期的奢望，現行的防疫措施恍如「守龍門守一半」，是將社區安危置之不理，促請應盡快收緊所有地方來港人士，不論有否抗體，檢疫期最短為14天。

確診女患者於本月1日由美國抵港，按當時規定，美國被列為B組高風險地區，只容許港人入境，抵港人士需已完成接種疫苗，且持有血清抗體檢測報告，才可獲縮減檢疫期至7天，及後7天自我監測，並在強檢期間檢測兩次、到港後第12天、16天及19天進行強制檢測。其後港府在本月9日再度將相關措施放寬至非港人適用，在強檢次數增至6次。