涉違港區國安法　民陣是否解散今午揭盅

民間人權陣線(民陣)是否解散今午(15日)揭盅！早於今年3月初，已有外媒引述消息指港府正調查民陣是否違反《港區國安法》，又指短時間內有可能會被特區政府取締，其後引發多個團體包括公民黨、民協等陸續退出民陣，而警方亦於4月去信民陣，指其違反社團條例，要求提交資料。

民陣早前亦遭揭發資金去向不明，無穩定戶口，僅借用當時的成員團體戶口處理資金，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑，加上多年舉行7.1遊行累積獲得款項或逾500萬港元，捐款去向未明、財政管理成疑，資金或涉外部勢力，涉違《港區國安法》。

於2002年9月成立的民陣，是一個由民間團體組成的平台，多年來均有發動大型的遊行。據了解，民陣成員於上周五(13日)召開會議，商討有關解散決定，惟尚未對外證實。民陣臨時召集人鍾松輝最新表示，將於今日約下午1時交代最新消息。

民陣內部溝通不足，鍾松輝早前回應傳媒查詢市民多年來捐款去向時，他坦言民陣資金主要透過舉辦活動及籌款獲得，另外其他成員團體於街站籌得款項，其中1成會分予民陣。然而，目前資金剩餘多少、運用情況、存款銀行、戶口帳號以至密碼等，鍾一律表示不知情，而正在服刑的陳皓桓亦未有向他交代有關事項。