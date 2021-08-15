港貧富懸殊嚴重　羅致光卸責：收入分配政策牽涉多個部門

香港貧富懸殊嚴重，港府過往一直採取多管齊下扶貧政策，惟效果未如理想，加上歷經新冠肺炎疫情，本港失業情況每況愈下，貧窮問題愈加嚴峻。勞工及褔利局局長羅致光今日(15日)於網誌撰文，提到影響收入分配的政策，指他任勞福局局長以來，除了法定最低工資政策外，都不會公開表達其他收入分配政策的意見，主要是由於有關政策大都不是勞福局的政策範圍。

羅表示，收入分配、勞工政策、影響勞工供求的社會政策之間的關係，在勞工政策中最明顯的例子，是輸入勞工政策與法定最低工資政策，而其他影響勞工供求的社會政策，包括如生育政策、家庭政策、社會保障與公共房屋政策等，強調很多政策會影響勞工供求，繼而影響收入分配。

他又指，單是負責上述政策範圍的便包括了保安局、政制及內地事務局、民政事務局、教育局、運輸及房屋局和勞福局，而有關產業政策，便除了公務員事務局外，其他的政策局都有相關的職權範圍。

他續指，在勞福局政策中，對收入分配最直接有關的便是法定最低工資，以及現屆政府就外判服務中涉及非技術員工的政策調整。他續指，於2011年5月實施法定最低工資前，有不少低薪職位時薪不足20港元，故政策對低技術工人工資影響十分明顯，又以清潔工及保安員為例，平均工資在2011年12月較2010年12月分別增加了18.4%及17.4%。

當提到政府外判服務政策的調整，他先強調，政府外判服務的政策由財經事務及庫務局負責，以免大眾誤會是勞福局的政策範圍。他稱，上任局長不久，便成立由勞工處作支援的跨部門工作小組，檢討相關制度，而自2019年4月起推行新措施以加強保障受僱於政府服務承辦商的非技術員工，包括在評審標書時增加工資水平的比重及降低投標價在評分中所佔的比例，並引入約滿酬金制度。