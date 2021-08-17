谷針「着數」彈出彈入　打2針仍需坐足疫監　港府研收緊檢疫

新冠疫苗接種計劃開展以來，政府不斷軟硬兼施催谷接種率，本港新冠肺炎輸入病例不絕，更不時錄得有患者在完成疫苗接種(已打2針再過14天)及體內產生抗體的情況下，仍不幸確診。港府昨晚(17日)聯合科學委員會召開會議，繼提升美國、澳洲等16國的風險級別後，再次收緊檢疫措施，消息指，新安排下，海外入境人士即使體內有抗體，亦不能以此為基礎縮短酒店檢疫期。換言之，除C組、低風險地區來港人士外，所有入境者均須進行不少於14日的酒店檢疫，詳情將稍後公布。

港府表示，不少個案在酒店檢測期發現，甚至有患者在離開檢疫酒店後方證實確診，加上歐洲及美國等地區確診個案上升，決定將收緊以抗體結果作為縮短指定酒店檢疫期的措施，任何低風險以外的地區或國家人士抵港，其檢疫期將為不少於14天。

問及完成接種疫苗人士回港檢疫後確診，是否屬外防輸入漏洞，政府重申防疫措施需要因時制宜，鑑於疫情出現變化，故會作出調整，如提升海外地區的風險組別。

至於港府會否考慮不以「清零」為目標，改以學習長期與病毒共存時，港府表示不同國家的取向有別，強調需要平衡市民接受程度及經濟民生。現時來自世界衞生組織、國家衞健委及其他衞生部門均認為接種疫苗是唯一出路，故在港而言都是以此方向提升本地疫苗接種率，而截至昨晚，本港首劑疫苗的接種率為55%，離目標7成，仍有一段距離，更遑論8成或9成。