結腸造口手術後病人體內遺異物　醫生朱建華被控專業失德

結直腸外科醫生朱建華涉嫌沒有發現病人身體內留有異物及提供適切治療，而被控專業失德，醫務委員會今日(17日)展開紀律聆訊。案情指2015至2016年期間，病人因希望進行有關結腸造口的手術求診，惟兩次手術後出現持續反覆的劇痛，傷口有異物感，及後在掃描檢查發現身體內有金屬物。病人女兒指向朱建華諮詢時，朱口出狂言：「正常人吞咗一噸金都可以自然排出」，她形容朱當時面目猙獰，令人難以置信。

病人女兒供稱，病人因打算進行有關結腸造口手術向朱建華求診，惟第一次手術後造口出現滲漏情況及腹膜炎，故需要進行第二次手術。在第二次手術後，病人持續反覆腹痛及嘔吐等，甚至撫摸傷口時亦會有異物感，而朱建華僅稱為正常術後反應，沒有為病人提供後續適切治療。

病人女兒表示，2016年7月27日最後一次和父親覆診時，向朱出示懷疑病人體內有金屬物品的掃描報告，惟朱當時立即變得面目猙獰，反稱「正常人吞咗一噸金都可以自然排出」，認為可能是其他醫生早前為病人進行手術時遺留下，並重申自己只會為病人進行關閉造口的手術，其他一概不會負責。及後病人轉向其他醫生求診進行緊急手術，最後於體內取出與棒球大小相若、長約4吋的異物。