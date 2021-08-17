涉前年8.11太古站非法集結　10人准保釋候訊

前年8月11日，全港各區多處均有示威包堵路活動，入夜後警方於港鐵太古站出口附近拘捕多人，其中8男2女被控參與非法集結、管有攻擊性武器等罪，今天（17日）在東區法院提堂。10人暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求將案押後至10月8日再訊，等待辯方索取文件及給予法庭意見，各人准以1500至6000港元保釋，候訊期間不得離開香港、居住在報稱地址、以及每周報到一次。

10名被告依次為林韋丞（24歲，音響工程人員）、黎卓然（30歲，戲院經理）、文城康（23歲，電腦軟件工程師）、陳堃榮（18歲，無業）、謝誠謙（28歲，工程師）、陳家俊（18歲，學生）、余巧茵（21歲，學生）、戴偉軒（29歲，侍應）、陳朝安（28歲，銷售員）及陳悦（20歲，學生）。他們共同面對一項非法集結罪，指他們於2019年8月11日，在港鐵太古站C出口參與非法集結。

林韋丞、陳堃榮、陳家俊、陳悦另涉在同日同地管有1個能發出雷射光束的裝置；陳朝安則涉嫌在同日同地管有2個能發出雷射光束的裝置、1個彈射器及1袋金屬彈丸。5人各被控一項管有攻擊武器罪。

林韋丞、陳家俊另被控在同日同地無牌管有無線電通訊器具，即一部無線通話機。陳家俊再涉一項無牌管有彈藥罪，即在同日同地管有2枚已使用的彈藥。文城康則被控一項故意阻撓正在執行職務的警務人員罪，即在同日於太古站出口內的扶手電梯阻撓警長59103。