5成員涉串謀散播煽動刊物被捕　言語治療師總工會被DQ

《東方日報》今日(17日)獨家披露「偽工會」混淆視聽、騎劫傳統工會。今日隨即有報道指，在前年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的香港言語治療師總工會，上周收到來自職工會登記局的信件，獲告知10月13日將會被取消工會登記(DQ)，理由是「工會正被用作與其宗旨或規則牴觸的用途」，違反《職工會條例》，而信中亦顯示職工會曾於6月去信言語治療師總工會討論有關事宜。

警方上月22日拘捕5名香港言語治療師總工會骨幹成員，當中包括主席黎雯齡，指他們涉嫌串謀發布煽動刊物，並凍結工會擁有的16萬港元。涉及圖書包括該工會出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》；其中《羊村守衛者》以2019年反修例示威作為背景，當中有時序表，內容亦比喻「狼佔領成條村，食晒入面啲羊」，「將狼比喻為內地人，羊是本地人」，更有指羊用羊角攻擊，作暴力事件。另外，《羊村十二勇士》則以12名逃犯案件做背景，內容提及將羊比喻為有關人士在港干犯案件，如參與暴力事件，內容有提及羊群遭狼捉走。

該工會於2019年11月29日成立，其網站稱目標「擺脫不停企圖干涉和蠶食香港內政的魔爪」，亦有標明「一息尚存，抗爭到底」。