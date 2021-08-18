警察招募體驗日　助投考者增入職勝算

剛於今年5月底參與首次警察招募體驗日的阿熙，明白警隊工作有一定危險性，但自小希望成為警務人員的心志未有因此而磨滅，他中學畢業後隻身到台灣攻讀大學，之後留在當地工作，雖然一直有回港的打算，但受到疫情影響，延至今年4月才回港，碰巧遇上招募體驗日，於是急不及待報名。他認為活動包含招募和體驗元素，而自己就對警隊裝備展覽特別印象深刻，認為可更了解警隊，加上有招募組人員解答，增長警務知識，有助日後小組及最終面試，最終順利圓夢。

去年才入職警隊的「阿肥」，人如其名，入職前體重超過200磅，身形成為他訓練時的障礙。他指，當時難以跟上學堂體能訓練，但同期同班的學員和教官一同鼓勵和鞭策他加操及訓練，「自己好喜歡甜食，但受訓只能忍口，進食前都要用滾水沖去食物油份和漿汁才進食，其他同學看見也替他難受，但有些事是要自已堅持才能做到，體能有限，意志就無限。」最後阿肥畢業時，體重已減至180磅，現時駐守油麻地分區巡邏小隊。

另外，已效力警隊13年的Mona，曾於多個部門工作，例如特別職務隊、職員關係主任助理、雜項調查隊的死因調查工作，以及現職的招募組。她指，警隊並非都是破案及調查刑事罪案，其中雜項調查隊的死因調查工作就需要聯絡死者家人，更要協助處理死者身後事，「雖然並非破大案，但工作十分有意義。」