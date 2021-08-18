Dr.東：治濕疹生物製劑費昂　聖雅各社區藥房推資助

濕疹問題至今未有根治方法，患者不但受皮膚痕癢困擾，重症病情更折騰身心，影響睡眠、家庭以至社交生活。現年28歲的陳小姐（化名）在初中開始受濕疹嚴重困擾，每月需接受抗生素治療，惟病情一直反覆，延至今年3月轉用生物製劑，其脫皮、皮膚痕癢及紅腫明顯有好轉。不過，生物製劑每月藥費約1.5萬至2萬港元，並非所有患者可負擔。聖雅各福群會惠澤社區藥房推出資助12歲以上、中度至嚴重程度的濕疹患者使用生物製劑計劃，受惠患者的藥費可減少近30%，首年設有100個名額。

「以前每日很掙扎，很挫敗，手部、面部的濕疹也明顯，完全不想出街。」陳小姐憶述，過去發病時曾服用抗敏藥、類固醇，抗生素等，但效用不太明顯，而且部分藥物服用後易感疲倦，影響工作效率。但去年9月，其濕疹病情急劇轉差，出現紅皮症，經醫生轉介下轉用生物製劑，病情才得以明顯改善。

皮膚科專科醫生胡惠福指，現有濕疹治療主要分為局部及全身性治療，局部治療包括保濕霜、類固醇藥膏、外用免疫抑制劑等；全身性治療則有口服類固醇、口服免疫抑制劑、俗稱 「照燈」的光照治療，以及在近年引入本港的生物製劑治療。

胡續指，病情嚴重的濕疹患者，以往會使用口服免疫抑制劑，惟部分患者服用後，會因肝功能、腎功能或白血球水平受影響，有機會增加嚴重感染，甚至癌症的風險；亦有患者因擔心類固醇的副作用，最終完全放棄接受治療。至於新興的生物製劑，是經皮下注射入體內，能抑制引致濕疹的發炎細胞因子，包括白細胞介素4(IL-4)及白細胞介素13(IL-13)，可改善濕疹徵狀、發炎及痕癢，提升患者的生活質素。

不過，患者現時需在私家診所自費使用生物製劑，每兩星期注射一針，每月藥費大約1.5萬至2萬港元，未必所有患者可負擔，有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出資助濕疹患者計劃，該藥房註冊藥劑師盧建業指，合資格的參加者在資助下，平均自費購買每5針藥物後，即可免費獲得兩針藥物，一年藥費料減少6至8萬港元。

申請人必須持有效香港居民身份證、家庭每月收入少於7萬港元，及正在公立的專科診所就診或輪候，經醫生的臨床診斷，確認適合使用生物製劑。

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